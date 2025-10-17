福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）福岡市中央卸売市場青果市場ベジフル感謝祭青果市場ならではの新鮮な野菜や果物を販売する催し。干物や花、菓子などの販売や抽選会、こどもクイズラリーなどがある。体験イベントも開催。日時: 10月18日(土) 午前8時〜午前11時場所: 福岡市中央卸売市場青果市場（ベジフルスタジアム）https://ww