新潟大学が試験栽培をしている暑さに強い品種『新大コシヒカリ』の稲刈りが燕市でありました。 新潟大学の三ツ井敏明特任教授らが開発した『新大コシヒカリ』。食味や香りはコシヒカリの特徴を残しながら暑さに強い品種です。 ■新潟大学 三ツ井敏明特任教授 「まだまだ実証実験の段階で品質の良いものを世に出していきたい。」 燕市は、今年度 1haの田んぼで新大コシヒカリを試験栽培しました。 17日は、猛暑の夏を乗