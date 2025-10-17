2025年8月の記録的大雨の影響で全面通行止めとなっていた霧島市の国道223号が17日、片側通行ができるようになりました。霧島市の国道223号では、2025年8月の記録的大雨の影響で、約2.2キロの区間の3か所で、土砂崩れが起きるなどの被害がありました。県姶良・伊佐地域振興局は、この区間を全面通行止めとしていましたが、応急的な復旧工事が終わり、17日正午ごろから片側通行ができるようになりました。（霧島ふもと駅・和田