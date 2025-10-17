多くの人で賑わう広島市の歓楽街で今、もめ事などのトラブルが相次いでいます。安心して過ごせる街を目指して警察が始めた夜のパトロールに密着しました。週末の夜、警察官が街の様子に目を光らせます。広島県最大の歓楽街・流川。飲食店などが建ち並び夜は賑わいを見せます。しかし、街のイメージを聞くと…「怖い。治安が悪いかな」「大人な感じ。ディープな街の印象。そこら辺で寝てる人とか見ると（治安）悪