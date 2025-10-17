＜ECCレディス最終日◇17日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞4人が並んだ首位タイから出た仲宗根澄香が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダーで大混戦を制し、2019年「山陽新聞レディースカップ」以来となる6年ぶりのステップVを達成した。【写真】誇らしげにカップを掲げる仲宗根澄香残り128ヤードの2打目をピン右1.2メートルにつけた最終18番パー4のグリーン上で、大須賀