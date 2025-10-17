＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞2022年大会覇者の蝉川泰果が2罰打にも気持ちを切らさずに、順位を上げてきた。順延となっていた第1ラウンドの残り3ホールは1つ伸ばし、「74」の4オーバー・62位で終えると、すぐに始まった第2ラウンドでは4バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル2オーバー・21位タイで週末に進む。【写真】アダム・スコット、おっきい！この日のスタート