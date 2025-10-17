◇パCSファイナルS第3戦ソフトバンクー日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が「9番・中堅」で、今季のCSでは初のスタメン出場。第1打席は0―1の3回、先頭で打席に立ったが、投ゴロに終わった。9月18日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で背中に死球を受け、リハビリ調整を続けてきた。CSで復帰したものの、15日は1打数無安打。いまだ快音は響いていない。