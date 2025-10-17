あす10月18日から、愛知県内の最低賃金が1140円に引き上げられます。働く側や雇用する側のホンネは？ 【写真を見る】愛知の最低賃金10月18日から｢1140円｣に アルバイト｢嬉しいけど扶養が…｣ 自営業｢賃上げは考える、一生懸命やってくれているので｣ あすから最低賃金が過去最大、63円引き上げの1140円となる愛知県。前日のきょう、愛知労働局が名古屋市中区の大須商店街で、道行く人たちに最低賃金の引き上げを周知するティッシュ