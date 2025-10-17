2025年の大みそか、NHK紅白歌合戦のステージに新たな風が吹く。第76回を迎える今年の司会に抜擢されたのは、俳優の今田美桜。連続テレビ小説「あんぱん」で国民的ヒロインを演じた彼女が、初の紅白司会という大役に挑む。放送100年という節目の年に、そのフレッシュな笑顔と誠実な語り口が番組にどんな彩りを加えるのか、早くも注目が集まっている。 今回のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。世代や地域を越