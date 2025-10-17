連立含みの維新と自民の政策協議ですが、17日午後、2回目の協議が終了しました。吉村代表が合意の絶対条件としている議員定数の削減ですが、進展はあったのでしょうか。連立に向け事態は大きく動いたのか、それとも…。日本維新の会・藤田共同代表：結論としては（協議は）大きく前進したものであると。（Q.高市さんの名前を書くことも大きく前進か？）あ、そうですね。午後4時過ぎ、国会内で首相指名で“高市早苗”と書くことにつ