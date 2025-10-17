石川県輪島市内で住宅火災が発生しています。17日午後6時頃の映像です。現場は輪島市町野町大川の住宅で午後5時頃この家に住む人から消防に通報がありました。18時現在、消防が消火活動にあたっています。■近くの住民「山の影から炎が見えて、黒い煙がすごかったですね。延焼したら怖いなと思って」