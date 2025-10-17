視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、 10月11日に放送された『キングオブコント2025』(TBS)について、画面注視データを分析した結果を公開した。レインボーのジャンボたかお、池田直人○MF3の下降傾向が顕著にまずは直近5年間の『キングオブコント』について、番組平均注目度を確認していく。「注目度」は、テレビの前にいる人のうち画面に視線を向けていた人の割合を示す指標で、値が高いほど番組が視聴者を「くぎづけ