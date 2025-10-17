大阪市の複合ビルで、高齢男性が運転する乗用車が1階の階段部分に突っ込む事故がありました。ビルの階段部分に突っ込む、白色の乗用車。17日午前9時ごろ、JR難波駅が入る複合ビルの1階で、80代の男性が運転する乗用車が階段に突っ込みました。けが人はいませんでした。男性は警察に対し「隣接する病院の駐車場を探していて、誤って階段に進入した」といった趣旨の話をしているということです。警察は、男性が階段を地下駐車場への