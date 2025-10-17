16日夕方、石川県内灘町で道路を歩いていた女性が車にはねられ意識不明の重体となっています。事故があったのは内灘町湖西の町道で、16日午後5時半ごろ大根布方面から金沢市方面に向かって道路を歩いていた女性が後ろから来た普通自動車にはねられました。この事故で津幡町加賀爪に住む33歳の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが意識不明の重体です。事故現場は片側1車線の直線道路で事故当時雨が降っていたということで