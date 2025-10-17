産地の復興に向け輪島塗を海外に発信します。輪島塗の担い手を対象とした海外展開セミナーが開かれ大阪・関西万博のイタリアパビリオンで文化部門の代表を務めたロッセッラ・メネガッツォ氏が日本と海外の文化のコラボレーション事例を紹介しました。また、作品を展示するだけではなく、作品のストーリーを説明する必要があるなど海外展開に向けたアドバイスを送りました。輪島塗を巡っては、北國新聞社の