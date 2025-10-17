俳優の川崎麻世（６２）が１７日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。昨年、再婚した妻との結婚生活を語った。川崎は２１歳年下の料理研究家の花音さんと再婚。「申し訳ないんですけどもね、６０歳過ぎてから２１歳下の奥さんをもらえるなんて。周りはびっくりしてましたけど、逆に勇気をもらったって言われます」とにっこり。長い間、友達だったというが川崎が機能性発声障害を患っていた時など「ずっと寄り添って