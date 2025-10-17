自民党の高市早苗総裁と日本維新の会・藤田文武共同代表が１７日、国会内で２回目の会談。自維連立政権を視野に入れた政策協議は合意に至らなかった。１６日に引き続いての政策協議は「維新が連立入りで合意するか」と大詰めを迎えるなか、この日午後３時過ぎから国会内の常任委員長室で約１時間行われた。維新は自民党側に１２項目の要求案を提示。食料品にかかる消費税ゼロ％や企業団体献金の禁止、これに加え維新の吉村洋