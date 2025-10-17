河西”YONCE”洋介（Suchmos / Vo,Gt）、栗田将治（Glider、Merchant / Gt）、栗田祐輔（Glider / Key）、本村拓磨（ゆうらん船 / Ba）、大内岳（Glimpse Group、ズボンズ、etc / Dr）から成る5人組バンド・Hedigansの東名阪ツアー『Hedigan's "Tour doyes"』が、10月9日、東京・LIQUIDROOMにてファイナルを迎えた。以下、オフィシャルレポートをお届けする。【画像】Hedigans、東名阪ツアーファイナルLIQUIDROOM公演（全18枚）開