ピル英中銀チーフエコノミスト 金融政策の引き締め解除はより慎重な姿勢が適切か インフレが自律的に持続するリスクが予想に組み込まれる恐れ 利下げ幅やペースの過度な拡大には警戒が必要 政策金利据え置きは「停止」ではなく「一時停止」 経済が予測通り推移すれば利下げ継続の見通し 消費者物価指数（ＣＰＩ）の頑固な上昇傾向をより差し迫った課題と認識すべき ショック発生時は政策変更の可能性あり