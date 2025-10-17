ドル指数は再び低下も、足元下げ渋り＝ロンドン為替 ドル指数は本日も低下している。ただ、足元では下げ渋っており、動きは一服。東京午前の９８．３１４を高値に、ロンドン朝方にかけて９８．０３０まで一時低下した。１０月６日以来のドル安水準となった。しかし、ロンドン時間に入ると下げを戻しており９８．３０付近まで反発した。水準的には依然として前日ＮＹ終値９８．３３６を下回っている。１０日線９８．７７９が上