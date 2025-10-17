◆東海地区大学選手権第１日▽２回戦静岡産業大４―１三重大（１７日・草薙球場）静岡産業大が三重大に４―１で逆転勝利を飾った。４回に今秋ドラフト候補の渡辺笑生（わらう）一塁手が頭部死球を受けて交代。代わって４番に入った遠藤裕斗二塁手（３年）が無安打無得点に抑えられていた０―１の８回に同点となる右越え適時二塁打を放ち、逆転劇を演出した。笑生さんのために―。遠藤は１点を追う８回、四死球でつかんだ