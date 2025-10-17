村山元総理の訃報は中国でも速報で伝えられました。中国外務省はきょうの会見で「深い哀悼の意」を表しました。中国外務省林剣 報道官「正義感に富む政治家として、村山富市氏が日中友好事業促進のためになされた貢献は永遠に記憶されるだろう」また、報道官は村山談話について、「日本の植民地支配と侵略行為に対し、深い反省を表明し、戦争の被害国に謝罪した」と述べました。村山元総理は総理退任後も北京を訪れるなど、