元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。31歳を機に改名したことを公表しました。【写真を見る】【 堀北真希さんの妹 】NANAMIさん31歳を機に「奈々未」に改名「これからも気軽に『ななみ』と呼んでもらえたら」NANAMIさんは「31歳になりました」と報告。周囲への感謝を綴り、「これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と、改名を公表しました。