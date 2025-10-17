ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は予選4日間を終えて、5日目10〜12Rの準優勝戦に進む18人が決まった。地元の東京支部からは、予選首位通過に成功した石渡鉄兵を筆頭に7人が第1関門を突破。その中で特に気合がみなぎっているのが佐藤大佑（35＝東京）だ。予選ラストは4日目5R2号艇1走だった佐藤大佑。コンマ09のトップスタートから的確に差して2着を確保し、予選を10位でクリアした。「スロー向きの