東京都の人事委員会はきょう（17日）、職員の給与を平均で3.24%引き上げる勧告を行いました。引き上げの勧告は4年連続で、3%以上の引き上げは34年ぶりです。この勧告は、都の人事委員会が、社員規模100人以上の民間企業の給与と比べて、都の職員の給与のほうが低かったことから、民間と同じ水準まで引き上げるよう求めたものです。引き上げ率としては3.24%となり、3%以上の引き上げは34年ぶりです。勧告では、人材獲得の競争力を強