（小玉アナウンサー）「ここからは、お天気の豆知識を伝えてもらう「マメテン」のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「秋といえば、そろそろこの季節」「『紅葉』ですよね、2025年の県内の紅葉についてお伝えします」 ■10月17日の朝撮影剣山頂上付近は （佐々木気象予報士）「こちらは10月17日の朝、剣山頂上付近から撮影された一枚、赤や黄色に染まっていますね」「山頂ヒ