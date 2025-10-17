きょう、札幌市の老人ホームの裏におよそ3時間にわたってクマが出没しました。警察などが警戒を強めています。森の奥でうごめく、黒い影。きょう午前7時半ごろ、札幌市手稲区で撮影されたクマです。クマが出没したのは特別養護老人ホームの裏で、職員が施設の中から目撃しました。警察や老人ホームの職員によりますと、クマはおよそ3時間にわたって周辺に居座り、午前10時40分ごろ、南側の山に立ち去ったということです。周辺では