映画監督の池広一夫（いけひろ・かずお）さんが１５日、心筋梗塞（こうそく）で死去した。９５歳だった。告別式は家族葬で行う。喪主は妻、美智子さん。東京出身。１９５０年に大映京都撮影所に入り、勝新太郎主演「座頭市」、市川雷蔵主演「眠狂四郎」の両シリーズ、「ひとり狼」など時代劇のほか、８４年の「化粧」で監督を務めた。テレビドラマでも活躍し、森村誠一原作「終着駅」シリーズ（テレビ朝日）などを手がけた。