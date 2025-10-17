イミュが展開するスキンケアブランドのナチュリエは、2025年10月16日から「ナチュリエ ハトムギ メイク前マスク」を、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ、イミュ公式オンラインストアで販売しています。化粧ノリ、もちの良い肌に整える朝の乾燥しがちな肌に水分をスピーディーに補給し、べたつかずに化粧ノリやもちの良い肌に整える、朝使用にぴったりなシートマスクが登場。・ナチュリエ ハトムギ メイク前