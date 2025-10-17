第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。４２大学が出場し、群馬県内からは上武大（伊勢崎市）と育英大（高崎市）が来年１月の本大会出場を目指して挑戦する。予選会は、各チーム１０〜１２人がハーフマラソンの距離を走り、上位１０人の合計タイムが速い１〜１０位のチームが来年１月２、３日に行われる箱根駅伝に出場す