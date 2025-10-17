「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・大山悠輔内野手が三回２死一、二塁から、左越えに適時二塁打を放ち、リードを４点に広げた。佐藤輝が初回に先制３ランを放って迎えた三回。中野の死球、森下の死球で２死一、二塁とすると、大山がカウント２−２からのスライダーを完璧に捉え、左翼手の頭上を越える適時二塁打とした。阪神は今季、ケイと８度対戦して２勝１敗なが