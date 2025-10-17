犯罪の抑止に向け、警察官が定期的に担当のコンビニエンスストアに立ち寄る制度の運用が岡山県で始まりました。目指すのは、互いに”顔の見える”関係づくりです。 【写真を見る】「コンビニサポートポリス」の運用開始「特殊詐欺」を想定した訓練も「担当の警察官がいることは心強い」【岡山】 「担当となりました中山道交番のカナダニと申します。よろしくお願いします」岡山県警察本部で行われた発足式では、担当警察官