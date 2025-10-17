（台北中央社）立法院院会（国会本会議）は17日、国民や一部外国人居住者への現金1万台湾元（約4万8800円）の一律給付を盛り込んだ特別予算案を可決した。荘翠雲（そうすいうん）財政部長（財務相）によれば、現金の支給は11月上旬から順次行われる見通し。可決されたのは「国際情勢に対応するため、経済や社会、国土安全保障の強靱（きょうじん）性強化を図る特別条例」を根拠に計上された強靱性特別予算案。歳出に5500億元（約2