糸魚川市の海洋高校出身、横綱・大の里が34年ぶりに開催された大相撲ロンドン公演で貫禄の相撲を見せました。 公演を前に、他の力士らとともに会場のロイヤル・アルバート・ホール前で記念撮影を行った横綱・大の里。ロンドンのファンからサインを求められると快く応じていました。 取組前には、本場所と同様に公演の成功と無事を祈る『土俵祭り』も行われました。5400席の会場は〝満員御礼〟。観客