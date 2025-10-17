17日(金)は、各地で秋晴れで過ごしやすい陽気になりました。10月も後半に差しかかりましたが、日本の南でまた台風が発生しそうです。 ◆台風情報 現在、熱帯低気圧がフィリピンの東海上にあり、24時間以内に台風に発達する見込みです。ただ、その後は西よりに進路を取るため5日以内に日本に接近してくることはなく、今回は大きな影響はなさそうです。 さて、県内は18日(土)から大雨となる可能性があります。 ◆18日(土)