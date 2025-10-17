中国で、雲南省にあるテーマパークが「展示物が怖すぎる」として物議を醸したばかりだが、上海市内の博物館にも同様の声が上がった。中国メディア・茘枝新聞の14日の投稿によると、最近あるネットユーザーから「上海当代芸術博物館で見た展示物は恐ろしかった」との感想が寄せられた。このネットユーザーが会場で目にしたのは上の方からつるされた、さまざまな靴を履いたたくさんの長い脚などで、博物館側によるとこれらは以前開か