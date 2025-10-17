国務院国有資産監督管理委員会と中国科学院は10月16日、技術協同難関突破特別協力協定を締結し、人工知能（AI）、先進材料、未来エネルギーなどの分野で深い協力を構築していきます。今回の契約は、中央企業20社と中国科学院傘下の21の研究機関が関与し、超大口径シールドマシン主駆動ベアリングのエンジニアリング応用、合成生物成果の転化応用など40の重点提携事業をカバーし、契約金額は70億元（約1480億円）を超える規模となり