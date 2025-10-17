大阪12月限 日経225先物47550-880（-1.81％） TOPIX先物3167.5-42.0（-1.30％） 日経225先物（12月限）は前日比880円安の4万7550円で取引を終了。寄り付きは4万7740円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8025円）を下回る形で、売りが先行した。直後につけた4万7680円を安値に押し目狙いのロングが入り、前場中盤にかけて4万8180円まで下げ幅を縮める場面もみられた。ただし、ロングの動きは強まらず、前場終盤