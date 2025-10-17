17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万7500円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては82.15円安。出来高は5118枚となっている。 TOPIX先物期近は3173ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.56ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物