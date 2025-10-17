Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月17日は、「ランニングパワー」や「トレーニング準備」、「HRVステータス」などの測定機能を備えた、GARMIN（ガーミン）の「GPSランニングウォッチ Forerunner 965」がお得に登場しています。■この記事で紹介している