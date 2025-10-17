10月の後半に入っても暑い日が続きます。17日の最高気温は県内各地で平年より5℃前後高くなりました。広島市中区では28.8℃を記録し日傘をさす人や、冷たい飲み物でのどを潤す人の姿が見られました。そんな中、17日から予約の受け付けが始まったのが正月のおせちです。そごう広島店には色とりどりの見本を並べた特設コーナーがお目見えしました。こちらは和食・洋食・中華など異なるジャンルの店の味を詰め込んだ「コ