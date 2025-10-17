17日朝、埼玉県上里町の関越自動車道の下りで、道路脇の柵にぶつかった乗用車がトラックに衝突する事故がありました。この事故で1人が死亡し、5人が重軽傷を負いました。警察によりますと、17日午前6時半ごろ、埼玉県上里町の関越自動車道の下り線で、男性5人が乗った乗用車が道路脇の柵にぶつかり、その後、トラックに衝突する事故がありました。この事故で6人が病院に搬送されましたが、このうち乗用車に乗っていた20代くらいの