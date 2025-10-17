Photo:吉嗣裕馬 Tシャツみたいなバックパック。 シンプルなデザインに、重量540gという軽量性で、紙資料程度の荷物なら背負っているのを忘れてしまいます。なかなかない、原色ながら少しくすんだカラーも落ち着きがあって、デニムやショーツなどと合わせれば大人のカジュアルスタイルを底上げしてくれそう。 実はこれ、韓国発のアウトドアブランドOverLabのバックパック。 昨今アウトドア