「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・中野が三回１死から、ＤｅＮＡ・ケイの投球が右上腕部に当たる死球を受けると、甲子園には怒号が渦巻いた。打席の中野は懸命に痛みをこらえ、一塁ベンチからはトレーナーが駆けつけて状態を確認。幸いにも負傷退場とはならず一塁に歩いて行ったが、一塁ベンチの藤川監督は腕組みをしたまま、厳しい表情をグラウンドに向けていた。