元宝塚歌劇団・星組娘役で俳優の真衣ひなのが、17日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。【写真あり】夫との2ショットも…元宝塚娘役・真衣ひなの、結婚を発表真衣は、夫との2ショットや、バルーン、2ショットの似顔絵が書かれたオリジナルの婚姻届けなどの写真を投稿。「新しい章が、静かに始まりました」と書き出し、「『隣で笑っていてほしいです』そう言ってくれた人と人生を歩きはじめました」と