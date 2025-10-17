村山富市元総理が今日（17日）午前、大分市内の病院で亡くなりました。101歳でした。 【写真を見る】村山富市元総理が死去水俣病の政治解決にも奔走その死を悼む声多く 水俣病の政治解決策にも奔走した元総理の訃報に、熊本県内の関係者からも、その死を悼む声が聞かれました。 これは25年前（2000年）の映像です。水俣市を訪れた村山富市元総理は、水俣病資料館を見学しました。 1972年に当時の社会党から衆議院に出馬