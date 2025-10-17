ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は予選を終えて、18日10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目は予選を13位で通過した松尾祭（37＝香川）だ。3日目終了時点で1着なしで得点率21位タイだった松尾。予選最終日は1R3号艇1走で、準優勝戦進出へは2連対条件だったが、入魂の捲りで1着。予選突破に成功した。レース後は「準優に乗れて本当に良かった」と笑顔を見せていた。相棒