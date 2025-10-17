女性の同意がないままわいせつな行為をした罪に問われているパキスタン国籍の男の初公判で、男は起訴内容を否認しました。 不同意わいせつの罪に問われているのは、パキスタン国籍で飲食店経営の自称「アリババ」、本名＝モハマド・エーサン被告（61）です。 起訴状などによりますと、エーサン被告は今年5月、熊本市中央区と西区で、それぞれ初対面の女性2人（30代、20代）の胸を触ったり、抱きついたりした罪に問わ