「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神のマスコットソング「Ｖ！Ｖ！Ｖｉｃｔｏｒｙ」を手がけた、にシンガーソングライターの岡崎体育が、スペシャルゲストとして始球式を行った。ストライクを目指した中で、ツーバウンド投球となり「とてつもない雰囲気で、自分のパフォーマンスが十分に発揮できなかったことが悔しく思います」と唇をかんだ。今回はイメージトレーニン