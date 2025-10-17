日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の強化委員長を新たに務める伊藤拓摩氏（４３）が１７日、都内で行われた就任会見に出席し、「身が引き締まる思い。みなさんの熱い想いを引き継いで、この仕事を全うしたい。短期的な目標は、５人制、３人制、男女、全てのカテゴリーで２８年ロサンゼルス五輪に出場すること。そのためにも最高の一体感をＪＢＡとして作り出すかがキーになる。最強のチーム、最強の一体感を作りたい」と所信表